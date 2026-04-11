ダウンタウンの浜田雅功がChief Event Organizer（CEO）を務める音楽フェス『ごぶごぶフェスティバル2026』（6月6・7日／万博記念公園 東の広場）の最終出演アーティストがきょう11日、解禁された。【写真多数】『ごぶごぶフェスティバル2026』出演者の全イラストMC、ヘッドライナーを務める浜田をはじめ、INI 、アイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズ、近藤真彦、サンボマスター、湘南乃風、SOPHIA 、DISH//、NEWS、も