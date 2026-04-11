『ごぶごぶフェス 2026』全出演アーティスト解禁 東方神起＆奥田民生の参戦決定【一覧】
ダウンタウンの浜田雅功がChief Event Organizer（CEO）を務める音楽フェス『ごぶごぶフェスティバル2026』（6月6・7日／万博記念公園 東の広場）の最終出演アーティストがきょう11日、解禁された。
【写真多数】『ごぶごぶフェスティバル2026』出演者の全イラスト
MC、ヘッドライナーを務める浜田をはじめ、INI 、アイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズ、近藤真彦、サンボマスター、湘南乃風、SOPHIA 、DISH//、NEWS、ももいろクローバーZといったそうそうたるアーティストが参戦する。
DAY1には、高い音楽性と圧倒的なカリスマ性を兼ね備え、アジアのみならず、全世界にその名を轟かせる東方神起が出演する。2005年の日本デビュー以来、海外アーティスト史上最多となる92回のドーム公演を開催。さらに、今月には自身3度目となる日産スタジアム公演を開催するなど、前人未到の金字塔を打ち立て続けている。2度目の降臨となる「ごぶごぶフェス」では一体どのようなパフォーマンスを見せてくれるのか。
DAY2には、1987年ユニコーンのメンバーとしてデビュー以来、長きにわたって音楽シーンを牽引し続けるロックレジェンド奥田民生の参戦する。「イージュー★ライダー」、「さすらい」、「愛のために」など、日本人ならば誰もが口ずさめる大ヒット曲を数多く世に送り出してきた。浜田CEOとの親交も深く、初年度の『ごぶごぶフェス』では、浜田の相方として史上初のフェス競演を果たした。
また10日深夜0時30分からは「オフィシャル4次先行」の受付を開始する。
【出演者】
MC：浜田雅功
＜アーティスト＞
6月6日：
浜田雅功、アイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズ、湘南乃風、SOPHIA
東方神起、ももいろクローバーZ
6月7日（日）：
浜田雅功、INI、奥田民生、近藤真彦、サンボマスター、DISH//、NEWS
【写真多数】『ごぶごぶフェスティバル2026』出演者の全イラスト
MC、ヘッドライナーを務める浜田をはじめ、INI 、アイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズ、近藤真彦、サンボマスター、湘南乃風、SOPHIA 、DISH//、NEWS、ももいろクローバーZといったそうそうたるアーティストが参戦する。
DAY2には、1987年ユニコーンのメンバーとしてデビュー以来、長きにわたって音楽シーンを牽引し続けるロックレジェンド奥田民生の参戦する。「イージュー★ライダー」、「さすらい」、「愛のために」など、日本人ならば誰もが口ずさめる大ヒット曲を数多く世に送り出してきた。浜田CEOとの親交も深く、初年度の『ごぶごぶフェス』では、浜田の相方として史上初のフェス競演を果たした。
また10日深夜0時30分からは「オフィシャル4次先行」の受付を開始する。
【出演者】
MC：浜田雅功
＜アーティスト＞
6月6日：
浜田雅功、アイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズ、湘南乃風、SOPHIA
東方神起、ももいろクローバーZ
6月7日（日）：
浜田雅功、INI、奥田民生、近藤真彦、サンボマスター、DISH//、NEWS