◇パ・リーグ西武３―6ロッテ（2026年4月10日県営大宮）西武が源田壮亮内野手（33）の2点適時失策で逆転負けを喫した。岸の逆転2点二塁打の直後、9回を守り切れば勝ちというシチュエーション。2死満塁で正面のゴロを源田がグラブからポロリ。二塁は諦め、一塁へ送球したが間に合わず、二者が生還。逆転を許した。最下位転落より、名手が「あと1死」で犯した痛恨のミスに衝撃を受けたファンも多かった。ネットでは「