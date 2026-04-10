大阪維新の会府議団の会合で、大阪府議会定数削減案について説明する河崎大樹代表（奥中央）＝10日午後、大阪府庁政治団体・大阪維新の会内で浮上した大阪府議会定数の50削減案について、維新府議団は10日、方針決定を見送った。結論を急ぐべきではないとの慎重論が団内に根強い状況を踏まえた。日本維新の会の看板政策「大阪都構想」の進展状況を見極めた上で、今後判断する。削減案は党内のプロジェクトチームが海外の事例な