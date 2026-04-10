ベビーベッドを組み立てると、猫さんが興味津々な様子で…？思わず笑顔になる愛らしい光景が話題となっています。 注目の投稿は記事執筆時点で3.9万回再生を突破し、「可愛すぎる♡」「お兄ちゃんチェック入りますーw」「早くも添い寝の練習かな！」「そう思っちゃうよねww」といったコメントが寄せられました。 【動画：ベビーベッドに興味津々な猫→夜、ふと見てみると…想定外な『微笑ましい光景