ベビーベッドを組み立てると、猫さんが興味津々な様子で…？思わず笑顔になる愛らしい光景が話題となっています。

注目の投稿は記事執筆時点で3.9万回再生を突破し、「可愛すぎる♡」「お兄ちゃんチェック入りますーw」「早くも添い寝の練習かな！」「そう思っちゃうよねww」といったコメントが寄せられました。

【動画：ベビーベッドに興味津々な猫→夜、ふと見てみると…想定外な『微笑ましい光景』】

新しい家族を迎える準備中

YouTubeチャンネル『短足マンチカンのプリンとメル』に投稿されたのは、ママさんの出産を間近に控えたある日の光景。ついにこの日は、ベビーベッドを用意していたのだといいます。

興味津々な様子を見せたのは弟猫の「メル」くんだったそうで、柵で囲まれた空間が子猫時代のサークルを思い出させるのか、組み立て途中の柵の中に入っていたそう。出てほしいと促すと高い柵を軽々とひとっ飛びし、余裕のあるジャンプにご夫婦も感心していたそうなのですが…。

ぼくのベッド？

夜になり完成したベビーベッドをふと見ると、堂々と侵入して寛ぐメルくんの姿が！まるでベッドの主であるかのような姿と「ぼくのでしょ？」とでも言いたげな表情がなんとも可愛らしく、自然と笑みがこぼれてしまいます。

すっかりベビーベッドがお気に入りスポットになってしまったというメルくんは、昼間に見たジャンプ力をもってすれば出入りも楽々な様子。一方で兄猫「プリン」くんはあまり興味がないようで、出てきたメルくんをせっせと毛づくろいし、さすがお兄ちゃんといった姿を見せてくれたのだといいます。

赤ちゃん気分の末っ子メルくん

翌朝もメルくんは高い所が好きな猫さんらしく細い柵の上を歩き、もちろんベッドの中でものびのびと寛いで楽しんでいたそう。さらに、出てくるや否やプリンくんに甘えようと、目の前でゴローンとお腹を見せた体勢に。

まだまだ赤ちゃん気分なメルくんがお兄ちゃんになれるのかママさんも心配なようですが、プリンくんもいてくれれば大丈夫でしょうか…？メルくんの今後から目が離せませんね。

投稿には「まさかのメーちゃん1番乗り」「メルちゃんベビーに戻っちゃいましたね♡」「おぉ、め～ちゃんの運動神経はさすがだ」「添い寝を想像すると待ち遠しいですね」「きっと面倒見のいい兄貴2人になってくれますよ♡」「プリンちゃんメルちゃん赤ちゃんのスリーショット楽しみです」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『短足マンチカンのプリンとメル』では、プリンくんとメルくんの日常の様子が投稿されています。甘えん坊なマンチカン兄弟のたまらなく可愛い姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「短足マンチカンのプリンとメル」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。