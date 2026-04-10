◇セ・リーグヤクルト2−3巨人（2026年4月10日東京D）首位のヤクルトは鬼門の東京ドーム今季初戦で、巨人に敗れた。同球場は昨季1勝8敗と相性が悪い。快進撃を続ける「ブンブン丸」池山隆寛監督（60）だが、ここ4戦3敗と減速気味で、11日の一戦が踏ん張りどころとなる先発の吉村貢司郎投手は7回3失点と粘りの投球だったが、打線が好機を逃した。1点差に迫った8回、さらに1死三塁で同点に追いつけなかったのも痛かった。