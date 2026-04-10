帝京長岡高校出身で阪神タイガースの茨木秀俊投手が4月9日、プロ入り4年目で初先発し初勝利をあげました。2022年に帝京長岡高校からドラフト4位で阪神に入団した茨木秀俊投手。1回表ヤクルト2番のサンタナから空振り三振を奪うと、その後も安定したピッチング。6回には2アウト満塁のピンチを背負いますが‥‥‥チェンジアップで空振り三振を奪い阪神の藤川監督も笑顔。雨が降るなか6回を5安打・無失点に抑えます。7回には新