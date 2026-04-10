今年2月に1年9か月のKLP48での活動を終え、3月から古巣・STU48に復帰したばかりの“瀬戸内の元気印”こと甲斐心愛の2nd写真集が7月1日（水）に発売されることが決定した。 STU48甲斐心愛2nd写真集 STU48甲斐心愛2nd写真集 今回のロケ地はほほ笑みの国・タイの首都バンコクと、タイ屈指のリゾート地であるプーケット。異国の地・マレーシアで1年9か月活動をしてきた自身の境遇にかけて、実際にバンコクの民家で生活している