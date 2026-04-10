人気アニメ「名探偵コナン」の劇場版最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使（だてんし）」が4月10日に公開され、SNSで「犯人は○○です」といったネタバレを見てしまい、まだ見ていない人たちから「ネタバレくらった〜」「ガチ終わった」「悪質！」「テロだよ」といった声が上がっています。このように、先に映画を見た人が「犯人は○○です」と投稿したり、劇場で話をしていたりする“ネタバレ行為”について、芝綜合法律事