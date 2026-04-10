自民党は9日、国旗損壊罪創設に向けたプロジェクトチームの2回目の会合を開いた。終了後、慎重派の岩屋毅前外務大臣が記者団の取材に応じた。【映像】岩屋前外務大臣「国民の意識に萎縮効果を与える恐れ」岩屋氏は「実際にそういうこと（国旗損壊）が起こっていないのに、こういう立法を考えるというのは、制定したいからすると、ある意味政治的なアピールのための立法になる恐れがある。一部の方々の心情に訴えるがための政治