DAISOから人気キャラクター「ちいかわ」の限定デザインシリーズが新たに登場する。パステルカラーを基調にした文具やポーチなど全28アイテムをそろえ、14日から全国店舗で順次発売する。日常のワンシーンを描いた愛らしいデザインで、幅広い世代のファンの注目を集めそうだ。【画像】「わーい！」かわいすぎるシールに缶バッジ…商品一覧大創産業が発表した新シリーズは、イラストレーター・ナガノ氏による人気作品「ちいかわ