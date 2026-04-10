DAISOに「ちいかわ」限定コレクションが登場 日常使いできる文具・雑貨が勢ぞろい
DAISOから人気キャラクター「ちいかわ」の限定デザインシリーズが新たに登場する。パステルカラーを基調にした文具やポーチなど全28アイテムをそろえ、14日から全国店舗で順次発売する。日常のワンシーンを描いた愛らしいデザインで、幅広い世代のファンの注目を集めそうだ。
【画像】「わーい！」かわいすぎるシールに缶バッジ…商品一覧
大創産業が発表した新シリーズは、イラストレーター・ナガノ氏による人気作品「ちいかわ」のDAISO限定デザイン。淡いパステルカラーをベースに、ちいかわ、ハチワレ、うさぎらキャラクターたちの日常をかわいらしく落とし込んだコレクションとなる。SNS発の作品として高い人気を誇る同作の世界観を、身近な生活雑貨に広げた形だ。
ラインアップは、巾着、ポーチ、シール、消しゴム、缶バッジ、アクリルキーホルダー、ストラップ付き名札、ダイカットフィルムチャック袋、お弁当カップなど多岐にわたる。通学や通勤、ランチタイム、収納など、日常生活のさまざまな場面で使いやすいアイテムがそろい、コレクション性と実用性を兼ね備えている。価格は税込110円から220円で、ワンプライスショップならではの手に取りやすさも魅力となる。
特にステーショナリーやキーホルダー類は、キャラクターグッズとしての需要だけでなく、普段使いしやすい柔らかな色味もポイント。子どもから大人まで幅広い層に向けた商品構成で、ファンの日常に自然に溶け込むシリーズに仕上がっている。
また、ダイソーネットストアでも4月中に取り扱い開始を予定しており、店舗に足を運べないファンにも購入機会が広がる見通しだ。商品ごとに発売時期が異なる場合があり、店舗によって取り扱い種類や在庫状況も異なるという。
「ちいかわ」は2022年4月からテレビアニメが放送されているほか、7月24日には映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開も控える。作品人気がさらに高まる中での限定シリーズ投入となり、発売日には大きな反響を呼びそうだ。
【画像】「わーい！」かわいすぎるシールに缶バッジ…商品一覧
大創産業が発表した新シリーズは、イラストレーター・ナガノ氏による人気作品「ちいかわ」のDAISO限定デザイン。淡いパステルカラーをベースに、ちいかわ、ハチワレ、うさぎらキャラクターたちの日常をかわいらしく落とし込んだコレクションとなる。SNS発の作品として高い人気を誇る同作の世界観を、身近な生活雑貨に広げた形だ。
特にステーショナリーやキーホルダー類は、キャラクターグッズとしての需要だけでなく、普段使いしやすい柔らかな色味もポイント。子どもから大人まで幅広い層に向けた商品構成で、ファンの日常に自然に溶け込むシリーズに仕上がっている。
また、ダイソーネットストアでも4月中に取り扱い開始を予定しており、店舗に足を運べないファンにも購入機会が広がる見通しだ。商品ごとに発売時期が異なる場合があり、店舗によって取り扱い種類や在庫状況も異なるという。
「ちいかわ」は2022年4月からテレビアニメが放送されているほか、7月24日には映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開も控える。作品人気がさらに高まる中での限定シリーズ投入となり、発売日には大きな反響を呼びそうだ。