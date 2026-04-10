「中日−阪神」（１０日、バンテリンドームナゴヤ）阪神の森下が２試合連続本塁打を放った。２点を追う六回１死。柳の１３２キロのカットボールを捉えて中堅へ打ち返すと、今季から新設されたホームランウイングに飛び込む飛距離１２４・７メートルの５号ソロとなった。これで１０打点目となり、本塁打数とともにリーグ単独トップに躍り出た。また、この一発で今週は４試合で３本塁打となった。