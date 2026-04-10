昼寝から目覚めた飼い主さん。ふと隣を見ると、そこには……。幸せな光景が広がる様子は、Instagramでも大きな反響を呼び、記事執筆時点で60万回以上も再生されています。コメント欄には「なんて幸せな目覚めなの♡」「うわ、幸せ羨ましいっっっ…！」「天国ですやん」といった声が殺到しました！ 【動画：昼寝から目覚めて横を見たら、『愛猫』が…あまりにも『幸せすぎる光景』】 飼い主が昼寝から目覚めると… Ins