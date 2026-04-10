昼寝から目覚めた飼い主さん。ふと隣を見ると、そこには……。幸せな光景が広がる様子は、Instagramでも大きな反響を呼び、記事執筆時点で60万回以上も再生されています。コメント欄には「なんて幸せな目覚めなの♡」「うわ、幸せ羨ましいっっっ…！」「天国ですやん」といった声が殺到しました！

【動画：昼寝から目覚めて横を見たら、『愛猫』が…あまりにも『幸せすぎる光景』】

飼い主が昼寝から目覚めると…

Instagramアカウント「イヴアルらいふ(@no_evearu_no_life)」さまは、ミヌエットの2匹「イヴ」ちゃんと「アル」くんの可愛すぎる日常が更新されています。

この日、飼い主さんはウトウトと昼寝をしてしまったのだそう。ふと目覚めると、隣にふんわりと温かい違和感が。隣を振り向いてみると……

なんと、飼い主さんに向かって前足を伸ばしながら添い寝しているアルくんの姿が！

幸せすぎる寝顔にキュン

隣で添い寝するアルくんは、お腹を出して仰向けにゴロンと寝転がり、足をダランと伸ばしたまま脱力した様子だったそうです。まさに、添い寝しながら恋人の寝顔をウトウトと見つめていた彼氏のよう！

飼い主さんが視線を外すと、まるで「こっちを見て」と言うように前足を伸ばしてきたというアルくん。甘えん坊なところも可愛いですね！

至福の時間が流れる光景が話題に

しばらくすると、少しずつアルくんも覚醒してきた様子で、目を見開いて飼い主さんを見つめてきたといいます。

そんな可愛く甘えながら飼い主さんに添い寝していたアルくんに、悶絶してしまったのは飼い主さんだけではありませんでした！

アルくんの添い寝の様子がInstagramに公開されると、瞬く間に多くの人の目に留まり、記事執筆時点で60万回以上も再生されています。

また、コメント欄には「なんて幸せな目覚めなの♡」「うわ、幸せ羨ましいっっっ…！」「天国ですやん」「どんだけリラックスしとんねん」「最高の目覚め」といった声がたくさん寄せられました！

そんなアルくんは、お姉ちゃん役の「イヴ」ちゃんと一緒にのんびりライフを満喫中。ぜひ他の日の様子は、Instagramアカウント「イヴアルらいふ(@no_evearu_no_life)」さまよりご覧ください！

アルくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「イヴアルらいふ(@no_evearu_no_life)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。