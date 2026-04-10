STARTO ENTERTAINMENTリーガル公式アカウントは10日、公式Xを更新。「弊社タレントに対する誹謗中傷投稿に対する注意喚起」を行った。【写真】誕生日コーデを楽しそうに選ぶ目黒蓮現在、「弊社タレントに対する憶測に基づく根拠のない投稿や誹謗中傷がSNS上で多数確認されております」とした上で「これまでに確認されている権利侵害投稿に対しては、発信者情報開示請求をはじめとする法的対応を順次行っております」と報告。