STARTO社、所属タレントへの誹謗中傷投稿に注意喚起 一部には法的対応も示唆「節度を持った発信を」
STARTO ENTERTAINMENTリーガル公式アカウントは10日、公式Xを更新。「弊社タレントに対する誹謗中傷投稿に対する注意喚起」を行った。
【写真】誕生日コーデを楽しそうに選ぶ目黒蓮
現在、「弊社タレントに対する憶測に基づく根拠のない投稿や誹謗中傷がSNS上で多数確認されております」とした上で「これまでに確認されている権利侵害投稿に対しては、発信者情報開示請求をはじめとする法的対応を順次行っております」と報告。
「タレントの名誉や安心して表現に向き合える環境を守るため、今後も看過できない投稿に対しては、法的対応を検討せざるをえないと考えております」と厳正に対処する姿勢を示した。
さらに「SNSでの投稿にあたっては、その先に受け取る相手がいることをご理解いただき、節度を持った発信をお願いいたします」と呼びかけている。
同日にはSnow Manの公式アカウントでも同様にSNS上における憶測や事実と異なる情報が散見されることに対しての投稿しており、「こういった情報の拡散や、関係者・個人に対する攻撃的な言動は、多くの人を傷つける行為です。誹謗中傷や憶測による発言はお控えいただけますよう心からお願い申し上げます」と発信している。
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現在、「弊社タレントに対する憶測に基づく根拠のない投稿や誹謗中傷がSNS上で多数確認されております」とした上で「これまでに確認されている権利侵害投稿に対しては、発信者情報開示請求をはじめとする法的対応を順次行っております」と報告。
さらに「SNSでの投稿にあたっては、その先に受け取る相手がいることをご理解いただき、節度を持った発信をお願いいたします」と呼びかけている。
同日にはSnow Manの公式アカウントでも同様にSNS上における憶測や事実と異なる情報が散見されることに対しての投稿しており、「こういった情報の拡散や、関係者・個人に対する攻撃的な言動は、多くの人を傷つける行為です。誹謗中傷や憶測による発言はお控えいただけますよう心からお願い申し上げます」と発信している。