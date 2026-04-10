3月10日に石川県白山市の鳥越地区の山で発生した大規模な地すべりから1か月です。現在も多くの人が避難生活を余儀なくされ、本格復旧の見通しも立っていません。現地から市川キャスターです。市川 栞 キャスター：石川県白山市河合町の現場付近にいます。川を挟んで安全な場所からお伝えします。後ろの山肌があらわになった場所が地すべりの現場です。大型の土のうで崩落を防いでいますが、1か月経った今も災害の爪痕