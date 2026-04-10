【モデルプレス＝2026/04/10】モデルのマギーが4月9日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが映える全身ショットを公開した。【写真】年商億超え社長兼モデル「完璧なスタイル」ミニ丈から美脚全開◆マギー、美脚際立つ肩出しトップス×ミニボトムス姿披露マギーは「Take me back」とつづり、高層ビル群を望むバルコニーで撮影した全身ショットを投稿。フリルがあしらわれた白のショート丈オフショルダートップスに花柄のミニ