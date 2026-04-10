マギー、肩出しトップス×ミニボトムスで美脚全開「ため息出るほど完璧なスタイル」「どこを切り取っても絵になる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/10】モデルのマギーが4月9日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが映える全身ショットを公開した。
【写真】年商億超え社長兼モデル「完璧なスタイル」ミニ丈から美脚全開
マギーは「Take me back」とつづり、高層ビル群を望むバルコニーで撮影した全身ショットを投稿。フリルがあしらわれた白のショート丈オフショルダートップスに花柄のミニ丈ボトムスを合わせた、スラリとした脚が際立つコーディネート姿を披露した。また、海を背にした上半身ショットには、バルコニーの手すりに腕を置きポーズをとる姿が収められており、綺麗に浮き出た鎖骨と肩のラインが輝いている。
この投稿は「ため息出るほど完璧なスタイル」「女神様かと思った」「脚長すぎてびっくり」「どこを切り取っても絵になる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】年商億超え社長兼モデル「完璧なスタイル」ミニ丈から美脚全開
◆マギー、美脚際立つ肩出しトップス×ミニボトムス姿披露
マギーは「Take me back」とつづり、高層ビル群を望むバルコニーで撮影した全身ショットを投稿。フリルがあしらわれた白のショート丈オフショルダートップスに花柄のミニ丈ボトムスを合わせた、スラリとした脚が際立つコーディネート姿を披露した。また、海を背にした上半身ショットには、バルコニーの手すりに腕を置きポーズをとる姿が収められており、綺麗に浮き出た鎖骨と肩のラインが輝いている。
◆マギーの投稿に「ため息出るほど完璧なスタイル」と反響
この投稿は「ため息出るほど完璧なスタイル」「女神様かと思った」「脚長すぎてびっくり」「どこを切り取っても絵になる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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