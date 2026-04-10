森七菜（24）が10日、東京・テアトル新宿で行われた映画単独初主演作「炎上」（長久允監督）初日舞台あいさつに登壇。居場所を失い東京・新宿歌舞伎町の新宿東宝ビル横、通称トー横に集う若者たち、トー横キッズを描いた同作のロケを、舞台の新宿歌舞伎町で行った際、通行人の男性から「俺が本物だ！」と言われたことで「学びを得た」と感謝した。「炎上」は、トー横キッズのニュースを見た長久監督が「新宿歌舞伎町て、現場を取材