納税について考える「納貯の日」の４月１０日、前橋市内では税金を期限内に納めるよう呼びかける啓発活動が行われました。 「納貯の日」は１９５１年４月１０日に納税貯蓄組合法が施行されたことから定められたものです。 前橋市内のショッピングモールには県納税貯蓄組合連合会の職員ら２０人が集まり、税金の期限内納付やキャッシュレス納付などを呼びかけるチラシとポケットティッシュ約５００セットを配りました。