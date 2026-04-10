3月9日、突如として自身のXとInstagramを削除した元KAT-TUNの田口淳之介（40）。当初は“逮捕疑惑”まで囁かれたが、どうやら活躍の軸を“あるSNS”に移したようで――。削除から2日後の3月11日、YouTubeを更新した田口は、「SNS全削除した件についてお話しします」と題した動画で真相を説明。「僕、やっぱり踊りを得意としているんで、そういう部分がシンプルに見せられるTikTok。こちらのアカウントだけでいいや、っていう風に思