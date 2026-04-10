3月9日、突如として自身のXとInstagramを削除した元KAT-TUNの田口淳之介（40）。当初は“逮捕疑惑”まで囁かれたが、どうやら活躍の軸を“あるSNS”に移したようで――。

削除から2日後の3月11日、YouTubeを更新した田口は、「SNS全削除した件についてお話しします」と題した動画で真相を説明。「僕、やっぱり踊りを得意としているんで、そういう部分がシンプルに見せられるTikTok。こちらのアカウントだけでいいや、っていう風に思えたんですね」と語り、方針転換を明かした。また、ファンに心配をかけたことを謝罪しつつ、「僕は元気なんで」と近況も報告している。

さら動画内では、「思った以上の心配されて……。また逮捕されたんじゃないかとか」といった声があったことにも言及。声のみで出演していたマネージャーも「それが多かったですね……。また逮捕か、っていう」と同調した。

田口は2016年にKAT-TUNを脱退し、旧ジャニーズ事務所を退所。ソロとして活動するなか、2019年5月に当時交際していた元女優・小嶺麗奈（45）とともに大麻取締法違反の疑いで逮捕され、懲役6カ月・執行猶予2年の有罪判決を受けた。この影響もあり、いまだに当時のイメージがつきまとっているのが実情だ。

マネージャーは、「根も葉もない噂すぎるんですけど、本当にそういうのは全くないから」と否定しつつ、「ああ、なんかやっぱ噂でそうなるんだなっていうか。ちょっと残念っていうか、ショックじゃないですか」と胸中を明かし、田口も神妙にうなずいていた。

その後、田口は宣言通りTikTokでの発信に注力。3月15日以降、ほぼ3日に1回のペースでダンス動画を投稿し続けている。街中や室内、ベッドの上などさまざまなシチュエーションでパフォーマンスを披露しているが、反応は伸び悩んでいるようだ。

「以前は1投稿につき数千件あったいいね数が、最新の4月8日の投稿では約700に。2023年には7万を超えたこともありましたが、現在はおよそ100分の1の水準です」（芸能ライター）

コメント欄には《クールでかっこいい！》といった好意的な声もある一方で、

《こんな人通り多いところでおっさんが踊るんじゃないよ》

《元KAT-TUNが街中で顔出しで堂々と流行りの曲を踊る未来なんて誰が想像できただろうか》

《そこ… 踊るとこ？》

《みんなが通る所だし、映りたくない人だって居ることわからないのかな》

といった厳しい意見も並ぶ。また、《KAT-TUNでの田口くんをまた見たい》との声も上がるが、メンバーとの距離は開いているようだ。

亀梨和也（40）は今年2月に発売されたアイドル誌『Myojo』で元メンバーに対し《“これからもよろしく”の一言》と語り、中丸雄一（42）も昨年11月の解散ライブで「エンタメの世界には6人ともいる。未来のことはわからないけど、どこかで交われたら」と話すなど、含みを持たせていた。

しかし、今年3月に本誌が田口の知人に取材したところ、次のような証言が得られた。

「田口さんは『“今の関係性のままでよろしく”という意味だよ』と話していました。田口さんは自分から脱退したためにメンバーには連絡しづらく、脱退後は一度も連絡を取っていないと話していましたから、田口さんとしてはやや疎遠に感じているようです」

再集結へのハードルは依然として高い。加えて、TikTokでの反応も伸び悩むなど、田口にとっては厳しい状況が続く。このままでは、得意のダンスを披露する機会も狭まっていくかもしれない。