【モデルプレス＝2026/04/10】WILD BLUE（ワイルドブルー）の公式Instagramが9日、更新された。メンバーの山下幸輝のソロショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】24歳イケメン俳優「オシャレ上級者」街中での至近距離ショット◆山下幸輝、街中でのソロショット披露山下は「ユ〜ユ〜」とコメントし、街中でのソロショットを投稿。胸元に星のマークが印刷されたボーダー柄のパーカーに、グレーのロシア帽とサングラスを合わせ