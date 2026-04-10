山下幸輝、街中での至近距離ショットに反響「オシャレ上級者」「遭遇したら絶対二度見しちゃう」
【モデルプレス＝2026/04/10】WILD BLUE（ワイルドブルー）の公式Instagramが9日、更新された。メンバーの山下幸輝のソロショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳イケメン俳優「オシャレ上級者」街中での至近距離ショット
山下は「ユ〜ユ〜」とコメントし、街中でのソロショットを投稿。胸元に星のマークが印刷されたボーダー柄のパーカーに、グレーのロシア帽とサングラスを合わせた、至近距離での自撮り写真を披露した。
この投稿にファンからは「オシャレ上級者」「顔面が天才」「可愛すぎる」「遭遇したら絶対二度見しちゃう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳イケメン俳優「オシャレ上級者」街中での至近距離ショット
◆山下幸輝、街中でのソロショット披露
山下は「ユ〜ユ〜」とコメントし、街中でのソロショットを投稿。胸元に星のマークが印刷されたボーダー柄のパーカーに、グレーのロシア帽とサングラスを合わせた、至近距離での自撮り写真を披露した。
◆山下幸輝の投稿に反響
この投稿にファンからは「オシャレ上級者」「顔面が天才」「可愛すぎる」「遭遇したら絶対二度見しちゃう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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