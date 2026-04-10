(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable 一部劇場をのぞいて4月9日に終映した『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、日本をふくむ全世界累計観客動員9,852万310人、総興行収入1,179億1,753万9,329円を記録した。これは、2025年公開映画において全世界合計興収7位にランクインし、邦画における全世界興収では歴代1位となる。 なお日本国内では、公開266日間('25年7月18日～'26年4月9日)で、