(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

一部劇場をのぞいて4月9日に終映した『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、日本をふくむ全世界累計観客動員9,852万310人、総興行収入1,179億1,753万9,329円を記録した。これは、2025年公開映画において全世界合計興収7位にランクインし、邦画における全世界興収では歴代1位となる。

なお日本国内では、公開266日間('25年7月18日～'26年4月9日)で、観客動員2,745万5,968人、興収402億1万9,000円を記録している。

国・地域 一般公開日 観客動員 興行収入 日本 7月18日～ 2,745万5,968人 402億1万9,000円 海外157の国と地域合計(日本を除く) 8月より順次 7,106万4,342人 777億1,752万0,329円(5億1,966万4,424ドル)※各月実績(USD)を月間平均仲値で円換算 日本を含む全世界累計 ー 9,852万310人 1,179億1,753万9,329円※各月実績(USD)を月間平均仲値で円換算