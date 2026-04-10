関東大学バスケットボール連盟の1部に所属する青山学院大学は、チームの公式サイトを更新。今年度の新入部員の情報を公開した。 全国大会の常連、藤枝明誠高校で下級生のころからスタートで活躍した篠原遼太が入部。インターハイ、ウインターカップといった全国大会でも活躍した。また、昨年のウインターカップで同校初の連覇を達成した福岡大学附属大濠高校から加賀屋利温が入部して