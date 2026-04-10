青山学院大学が今年度の新入部員を発表…藤枝明誠の篠原遼太や福大大濠の加賀屋利温ら6名

関東大学バスケットボール連盟の1部に所属する青山学院大学は、チームの公式サイトを更新。今年度の新入部員の情報を公開した。

全国大会の常連、藤枝明誠高校で下級生のころからスタートで活躍した篠原遼太が入部。インターハイ、ウインターカップといった全国大会でも活躍した。また、昨年のウインターカップで同校初の連覇を達成した福岡大学附属大濠高校から加賀屋利温が入部している。

昨年の関東大学リーグ戦1部を8勝14敗の8位で終え、12月の全日本大学バスケットボール選手権大会（インカレ）でも日本体育大学に98－104で惜敗するなど、悔しいシーズンを過ごした青山学院大学。

同校は、橋本竜馬（ベルテックス静岡）、比江島慎（宇都宮ブレックス）、張本天傑（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）、永吉佑也（サンロッカーズ渋谷）ら、後に日本代表に選ばれる選手を数多く輩出し、幾度もインカレを制してきた大学バスケ界屈指の名門でもある。

まもなく開幕する「第75回関東大学バスケットボール選手権大会」や秋のリーグ戦に向けて、全国の舞台で活躍した有望な新1年生たちがどのような新しい風を吹き込むのか。名門の新たな歴史を刻むルーキーたちの挑戦から目が離せない。

青山学院大学の新1年生一覧は以下の通り。

■青山学院大学 新1年生6名



松下湊（PG／長崎西高校）



野地碧斗（PG／青山学院高等部）



鈴木辰季（C／桐光学園高校）



中塚遼人（SF／開志国際高校）



篠原遼太（F／藤枝明誠高校）



加賀屋利温（SF／福岡大学附属大濠高校）

【動画】青山学院大学在籍時の比江島慎