学校生活に困難を抱える児童･生徒が特別なカリキュラムで学べる『学びの多様化学校』が、4月から県内で初めて上越市と小千谷市に設置されます。10日、報道陣に公開されました。 小千谷市に開校した学びの多様化学校『小千谷中学校上ノ山分校』。10日に開校式が開かれ多くの関係者が集まりました。『学びの多様化学校』は、不登校や学校生活に困難を感じる児童･生徒を対象とし、国の規定よりも授業時間を減らしたり生徒が自主