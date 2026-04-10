学校生活に困難を抱える児童･生徒が特別なカリキュラムで学べる『学びの多様化学校』が、4月から県内で初めて上越市と小千谷市に設置されます。10日、報道陣に公開されました。



小千谷市に開校した学びの多様化学校『小千谷中学校上ノ山分校』。10日に開校式が開かれ多くの関係者が集まりました。『学びの多様化学校』は、不登校や学校生活に困難を感じる児童･生徒を対象とし、国の規定よりも授業時間を減らしたり生徒が自主的に教科を選択するなど、個人に応じた教育環境を整えます。



■柿木哲哉記者

「教室の隣にはフリースペースがあり、クッションやテント・ハンモックがあります。生徒がリラックスできるようにしたということです。」



県内では、小･中学校の不登校の数が2024年度に5829人となっていて、9年連続で最多を更新しています。



■小千谷市 宮崎悦男市長

「子どもたちが自分のペースで自分の個性に合った多様な学ぶ場所を作っていくというのが非常に重要。それぞれの個性が輝くような学校にしていきたい。」



上越市に開校した『市立諏訪中学校』には、今年度3学年あわせて20人が入学予定。地域の人との交流や自然を生かした体験なども授業に盛り込む方針です。