地震と豪雨で被害を受けた石川県輪島市町野町で、4つの店舗が入る仮設商店街がグランドオープンを迎えました。10日は人気アイドルも応援に駆け付け、さっそく大勢の人たちでにぎわいました。輪島市町野町粟蔵の仮設商店街「まちのテラス」は、2024年12月から営業を始めました。「みんなの憩いの場になって笑顔が広がっていくのが楽しみ」10日、米粉を使った菓子などを提供するカフェが開店し、4つの店舗でグランドオープンを迎えま