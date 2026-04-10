地震と豪雨で被害を受けた石川県輪島市町野町で、4つの店舗が入る仮設商店街がグランドオープンを迎えました。

10日は人気アイドルも応援に駆け付け、さっそく大勢の人たちでにぎわいました。

輪島市町野町粟蔵の仮設商店街「まちのテラス」は、2024年12月から営業を始めました。

「みんなの憩いの場になって笑顔が広がっていくのが楽しみ」

10日、米粉を使った菓子などを提供するカフェが開店し、4つの店舗でグランドオープンを迎えました。

こめとわと・山下祐介さん「本当に多くの人に来てもらい、なんかお店をやっていた時、にぎやかだったなと思い出してうれしくなった」

ももいろクローバーZ・佐々木彩夏さん「ここからね、まちのテラスがみんなの憩いの場となって、笑顔がどんどん広がっていくのが私たちも楽しみです。」

セレモニーには、人気アイドルグループももいろクローバーZの佐々木彩夏さんと、アイドルグループ「Lumi Union」のメンバーが駆け付け、1日店員として商店街を盛り上げました。

長崎から訪れたファン「町と共に応援したい」

長崎県から訪れた人「ファンもそれに看過されて我々も頑張ろうと、アイドルってそういう力があるのかなと思いますので、これからも変わらぬ応援を、この町と共に応援したいと思います」

吉野屋・吉野博司さん「全店舗開いたので、この場所が本当に町野を照らす所になれば良いかなと思う」

わずか15分で商品が売り切れる店もあり、店の人たちもアイドルの力に圧倒されていました。

行楽シーズンが本格化しますが、米粉を使った菓子を販売するコメ農家の山下さんは「これから天候もよくなるのでいろいろな人に来てもらえる場所にしていきたい」と話していました。