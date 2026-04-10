◆パ・リーグ楽天―オリックス（１０日・楽天モバイルパーク）＝雨天中止＝オリックスは、１０日の楽天戦（楽天モバイルパーク）が雨天中止となった。天候の回復が見込めないための判断。選手は室内練習場などで汗を流した。３月のＷＢＣに出場した曽谷は、今季初登板がお預けに。「天候には勝てない。初登板なので少しモヤモヤする部分もあると思うけど、そこは切り替えて。次の登板に向けて、しっかり準備していきたい」と