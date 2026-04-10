西武園競輪場のG3「第1回平原康多カップ」は2日目を終えた。8Rの岩津裕介（44＝岡山）は2着。初日に続く連勝を決めることはできなかった。「ちょっと書道の書き込みが足りない。（宿舎では）書道の代わりに将棋をやっている。昨日、松浦君に負けました」少々解説を加えると今節の前検日、岩津は書道をトレーニングに取り入れたと明かした。「気持ちも整うし、いいですよ」ただ、競輪場では書道はお預けとのこと。「（道