海外からも県産品に注目が集まる中、こちらは、販路拡大を狙います。台湾で高級スーパーを運営する企業の社長らが来日し、県内企業が、自社製品を売り込みました。商談会は、新潟市が主催し、日本酒の卸売業者や菓子メーカーなど県内26社が参加。県産品を吟味したのは、台湾･台中市で高級産品を扱うスーパー「裕毛屋」の謝社長です。 日本酒や笹団子など、次から次にお買い上げ。