海外からも県産品に注目が集まる中、こちらは、販路拡大を狙います。台湾で高級スーパーを運営する企業の社長らが来日し、県内企業が、自社製品を売り込みました。商談会は、新潟市が主催し、日本酒の卸売業者や菓子メーカーなど県内26社が参加。県産品を吟味したのは、台湾･台中市で高級産品を扱うスーパー「裕毛屋」の謝社長です。



日本酒や笹団子など、次から次にお買い上げ。



■台湾高級スーパー「裕毛屋」 謝明達社長

「新潟ですね、(台湾の)みんな、コメ！とお酒、みんな大好きです。」



裕毛屋は、日本各地の物産展を台中市内の店舗で開いていて、成約した商品は9月の新潟物産展に出品されます。



■さくら製菓 寺尾正司代表取締役

「新潟ってすごくいいものいっぱいあると思いますので、どんどん前に前にいろいろ商品を出していけば、いろんな国で需要があるんじゃないですかね。」



■新潟市産業政策･イノベーション推進課 福田淳史課長補佐

「海外の販路拡大の取り組みは、非常に新潟の経済にとっても大事なことなのかなと考えていまして、これから海外にチャレンジする企業にとっては非常に取り組みやすい事業になっている。」



新潟市は、台湾以外の国や地域にも販路拡大に向けた取り組みを広げたい考えです。