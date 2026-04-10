元HKT48で女優の矢吹奈子（24）が、現在放送中のテレビ朝日オシドラサタデー「ターミネーターと恋しちゃったら」（土曜後11・00）で、強い印象を残している。2023年にABCテレビ「18歳、新妻、不倫します。」やTBS「恋愛のすゝめ」でヒロインを務め、昨年公開の映画「君がトクベツ」もヒットを記録。今やラブコメディには欠かせない存在となった矢吹だが、本作で見せているのは、これまでのヒロイン像とは一線を画すバイプレー