「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第6話が9日、放送。第6話では、決断の日まで残り2日に迫ったカップルたちの模様が明らかになった。【写真】セックスレスの彼氏との関係に悩む31歳美女『さよならプロポーズ via オーストラリア』は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどち