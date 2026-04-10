39歳バツ2子持ち彼氏、彼女との“レス問題”に苦悩「もう誘い方分からない」
「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第6話が9日、放送。第6話では、決断の日まで残り2日に迫ったカップルたちの模様が明らかになった。
【写真】セックスレスの彼氏との関係に悩む31歳美女
『さよならプロポーズ via オーストラリア』は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守る。
今回は壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる3組のカップルが参加。新シーズンに登場するのは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの3組のカップル。スタジオ見届け人には、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務める。
2度の離婚を経験し次こそは絶対に失敗したくない39歳彼氏・ケンシと、過去のトラウマから彼を信じきれなくなっている31歳彼女・サチエが、ディナーの席で互いの本音をぶつけ合う。第1話よりケンシのお酒の飲み方で意見が衝突している2人。過去、ケンシが内緒でキャバクラに行っていたことなどからサチエが「うそをつかないでほしい」と過去の不信感について訴えかける。
一方ケンシは「いろんなことがサチエ主体で進む、サチエの気持ちが優先でいいと思っているけど、俺にも譲れないところがある」と口にし、2人の間に生じている“セックスレス問題”について切り出す。「俺から誘ったりしても、ほぼほぼの確率で断られたりするじゃん。始めづらいし、もう誘い方分かんないわけよ」と、拒絶されることへの恐れからスキンシップの取り方が分かんなくなっている現状を吐露。男と女としてもうちょっと愛を感じたいと切実な思いを明かすケンシに対し、サチエは「そこは気づいてあげられてなかった」と反省の色を見せるが、2人の間に新たな課題として「ドキドキ感を求める彼」と「安心感を求める彼女」という交わらない価値観の差が、浮き彫りになった。
『さよならプロポーズ via オーストラリア』最新回は見逃し配信中。
【写真】セックスレスの彼氏との関係に悩む31歳美女
『さよならプロポーズ via オーストラリア』は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守る。
2度の離婚を経験し次こそは絶対に失敗したくない39歳彼氏・ケンシと、過去のトラウマから彼を信じきれなくなっている31歳彼女・サチエが、ディナーの席で互いの本音をぶつけ合う。第1話よりケンシのお酒の飲み方で意見が衝突している2人。過去、ケンシが内緒でキャバクラに行っていたことなどからサチエが「うそをつかないでほしい」と過去の不信感について訴えかける。
一方ケンシは「いろんなことがサチエ主体で進む、サチエの気持ちが優先でいいと思っているけど、俺にも譲れないところがある」と口にし、2人の間に生じている“セックスレス問題”について切り出す。「俺から誘ったりしても、ほぼほぼの確率で断られたりするじゃん。始めづらいし、もう誘い方分かんないわけよ」と、拒絶されることへの恐れからスキンシップの取り方が分かんなくなっている現状を吐露。男と女としてもうちょっと愛を感じたいと切実な思いを明かすケンシに対し、サチエは「そこは気づいてあげられてなかった」と反省の色を見せるが、2人の間に新たな課題として「ドキドキ感を求める彼」と「安心感を求める彼女」という交わらない価値観の差が、浮き彫りになった。
『さよならプロポーズ via オーストラリア』最新回は見逃し配信中。