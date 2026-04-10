魚津市で先月、８０代の女性が、息子を騙る男からの電話で現金あわせて１１００万円をだまし取られる被害がありました。魚津警察署によりますと、魚津市内に住む８０代女性宅に先月５日、「俺、俺」などと息子をかたる男から電話がありました。その後、弁護士を名乗る男から「息子さんが税金を払っておらず、国税局に見つかった。通帳と携帯電話が止められたが、お金を払えば使える」などと言われ、女性は指示されるまま現金４００