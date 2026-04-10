「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、Androidスマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Pixel 9a（Google）2位Galaxy A25 5G（SAMSUNG）3位AQUOS wish5（シャープ）4位Galaxy S26（SAMSUNG）5位A5 5G（OPPO）6位arrows We2（FCNT）7位AQUOS sense10（シャープ）8位Reno13 A（OPPO）9位moto g66j 5G（Motorola Mobility）10位Xperia 10 VII（ソニー）26