メジャーリーグサッカー（MLS/アメリカ）のFCシンシナティが、FWネイマールの獲得に興味を示しているようだ。現地４月９日、米大手スポーツメディア『ESPN』が報じている。稀代のアタッカーは、これまでプロキャリアをスタートさせたサントスやバルセロナ、パリ・サンジェルマンでプレーし、2025年１月にアル・ヒラルからサントスに復帰した。 現行契約が26年12月31日までとなるなか、同メディアは「FCシンシナティがネ