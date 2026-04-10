ネイマールにアメリカ行きの可能性。MLSクラブが代理人と接触。「予備的な話し合いを始めた」と米大手メディアが報道

ネイマールにアメリカ行きの可能性。MLSクラブが代理人と接触。「予備的な話し合いを始めた」と米大手メディアが報道