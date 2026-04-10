●マイクロソフトが日本国内に1.6兆円投資へ米国ソフトウェア大手のマイクロソフト社は4月3日、2026年から2029年までに日本に約100億ドル（約1.6兆円）の投資をすることを発表した。【こちらも】AIインフラ関連銘柄とは? MSの巨額投資で注目の企業3選AIインフラやデータセンターを大幅に強化する方針で、投資計画には日本国内のAIインフラの拡充や、国家機関との官民サイバーセキュリティー連携強化などが含まれる。また計画