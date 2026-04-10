2026年4月4日に放送開始したテレビアニメ「本好きの下剋上 領主の養女」の制作会社が10日、同作品第1話オープニング映像の一部カットの制作工程で、生成AIが使用されていたと公式サイトで発表した。発表では「一連の事態に対する管理責任を重く受け止めております」と謝罪した。「一連の事態に対する管理責任を重く受け止めております」「本好きの下剋上 領主の養女」は、作家・香月美夜のライトノベル「本好きの下剋上〜司書にな