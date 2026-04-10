2026年4月4日に放送開始したテレビアニメ「本好きの下剋上 領主の養女」の制作会社が10日、同作品第1話オープニング映像の一部カットの制作工程で、生成AIが使用されていたと公式サイトで発表した。発表では「一連の事態に対する管理責任を重く受け止めております」と謝罪した。

「一連の事態に対する管理責任を重く受け止めております」

「本好きの下剋上 領主の養女」は、作家・香月美夜のライトノベル「本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜」（TOブックス）を原作とするテレビアニメ。第1期は19年10月から、第4期が26年4月から放送されている。

第1期から第3期までは、アニメ制作会社「亜細亜堂」がアニメーション制作を担当していたが、第4期からは「ウィットスタジオ」に交代。同社は「進撃の巨人」や「恋は雨上がりのように」、「SPY×FAMILY」などのアニメーション制作で知られる。

「本好きの下剋上 領主の養女」第4期の第1話は26年4月4日に放送された。しかしその後、SNS上では、オープニング映像に「生成AI」が使用されていると指摘する声が上がり、波紋を広げていた。

こうした中、ウィットスタジオが10日、「オープニング映像に関するご報告」などと題する発表文を公式サイトに掲載した。放送後の「反響」を踏まえて、オープニング映像を含めた制作工程の調査を実施したという。

同社が調査した結果、第1話オープニング映像の一部カットの背景美術の制作工程で、素材の作成に生成AIが使用されていたと明らかにした。

同社では、技術検証を目的とした実験作品「犬と少年」を除き、同社作品の映像制作に生成AIを使用することを原則として認めていないという。そして次のように謝罪した。

「今回の事態に立ち至りましたのは、偏に弊社の制作管理および検品体制の不備に起因するものであり、一連の事態に対する管理責任を重く受け止めております。本作品の制作会社として、ファンの皆さま、原作者をはじめとした関係者の皆さまに対し、お詫び申し上げます」

ウィットスタジオは、生成AIを使用した背景美術を描き直すとし、第2話から「完成版オープニング映像」へと差し替えるとしている。最後に「制作工程に関するガイドラインを整備、管理体制を見直すことにより、再発防止に努めて参ります」との方針を説明した。

「本好きの下剋上 領主の養女」の製作委員会も10日、同様の趣旨と謝罪をアニメ公式サイトに掲載。「今後は、株式会社ウィットスタジオと連携のうえ、制作体制の確認および再発防⽌に努めてまいります」としている。