アサヒビールは4月10日、大阪府吹田市のアサヒビールミュージアムで、麦芽100%のスタンダードビールとして9年ぶりとなる新ブランド「アサヒ ゴールド」の先行体験イベントを開催した。当初は今秋の発売を予定していたが、前倒しして4月14日に全国発売する。スーパードライに次ぐ新たなブランドとして育成していく。イベントは2部構成で、第1部では商品説明や開発背景、第2部ではお笑いコンビ「アインシュタイン」によるトークセッ